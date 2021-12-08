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Если компания использует землю не по назначению, за нее будет повышенный налог

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Рубрика Земельный налог
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С 2023 года будет новая форма сведений о неправильном использовании земли для повышенного налога.

За земли под ИЖС налог 0,3 %. Но если ее используют в предпринимательской деятельности налог будет 1,5 %.

Росреестр будет выявлять такие случаи и сообщать о них в ФНС.

Речь идет о земельных участках, которые предназначены для:

  • индивидуального жилищного строительства;
  • ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества.

На федеральном портале опубликован проект приказа ФНС с новым бланком, который налоговики будут получать от Росреестра.

Направлять эти сведения в ФНС будут ежегодно до 1 марта или в течение 5 дней по запросу.

Новый бланк формы КНД 1114711 будет применяться с 2023 года.

Но и сейчас за участок под ИЖС, который используется в коммерческой деятельности, фирме начислят налог по ставке 1,5 %.

Об этом, в частности, говорится в письме ФНС № БС-4-21/13121@ от 15.09.2021. Есть и другие аналогичные разъяснения по этому вопросу.

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