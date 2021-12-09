Налоговики будут сами считать налог на имущество организаций по кадастровой стоимости за 2022 год

Компаниям не надо будет отчитываться по налогу на имущество, если оно облагается по кадастровой стоимости.

Считать налог будут сами инспекторы.

Правила будут аналогичны тем, что сейчас есть по транспортному и земельному налогам.

Если у компании есть имущество, облагаемое по среднегодовой стоимости, его надо отразить в декларации. Если же все имущество — «кадастровое», декларации вообще не нужна. Ее по-прежнему надо сдать не позднее 30 марта следующего года.

Правила декларирования за 2021 год остаются прежними. То есть в 2022 году надо сдать декларацию за 2021 год, в том числе в отношении «кадастрового» имущества.

Но имейте в виду, что форма декларации поменялась. В 2022 году надо сдать отчет по новой форме.

А с 2023 года будет действовать другая форма, еще более новая.

Сейчас пока действует форма, утвержденная приказом ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-21/889@.

пока действует форма, утвержденная приказом ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-21/889@. С 1 января 2022 года надо сдавать отчет за 2021 год по форме, утвержденной приказом ФНС от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@.

надо сдавать отчет за 2021 год по форме, утвержденной приказом ФНС от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@. С 1 января 2023 года надо сдавать отчет за 2022 год по форме, утвержденной приказом ФНС от 09.08.2021 № ЕД-7-21/739@.

Чем отличаются эти декларации — читайте тут.