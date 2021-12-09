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Налоговики будут сами считать налог на имущество организаций по кадастровой стоимости за 2022 год

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Рубрика Налог на имущество организаций
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Компаниям не надо будет отчитываться по налогу на имущество, если оно облагается по кадастровой стоимости.

Считать налог будут сами инспекторы.

Правила будут аналогичны тем, что сейчас есть по транспортному и земельному налогам.

Если у компании есть имущество, облагаемое по среднегодовой стоимости, его надо отразить в декларации.

Если же все имущество — «кадастровое», декларации вообще не нужна. Ее по-прежнему надо сдать не позднее 30 марта следующего года.

Правила декларирования за 2021 год остаются прежними. То есть в 2022 году надо сдать декларацию за 2021 год, в том числе в отношении «кадастрового» имущества.

Но имейте в виду, что форма декларации поменялась. В 2022 году надо сдать отчет по новой форме.

А с 2023 года будет действовать другая форма, еще более новая.

  • Сейчас пока действует форма, утвержденная приказом ФНС от 09.12.2020 № КЧ-7-21/889@.
  • С 1 января 2022 года надо сдавать отчет за 2021 год по форме, утвержденной приказом ФНС от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@.
  • С 1 января 2023 года надо сдавать отчет за 2022 год по форме, утвержденной приказом ФНС от 09.08.2021 № ЕД-7-21/739@.

Чем отличаются эти декларации — читайте тут.

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Редакция «Клерка» получила информацию от источников в ФНС о том, что в 2022 году налоговики начнут массово снимать расходы компаний.

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