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Мелких взяточников предлагают сажать вместо штрафов

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Рубрика УК РФ
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За коррупционные преступления небольшой и средней тяжести сейчас могут освободить с уплатой штрафа. Генпрокурор считает, что это несправедливо. И предлагает ограничить судам возможность назначать такое наказание.

Об этом Игорь Краснов рассказал в интервью изданию «РИА Новости».

«Нельзя признать справедливым, что преступившие уголовный закон чиновники считаются в таких случаях несудимыми и продолжают претендовать на должности государственной или муниципальной службы».

Он высказал мнение, что чиновниками нельзя становиться тем, кто хоть раз был привлечен к уголовной ответственности, даже если просто заплатил штраф. И рассказал, что число таких уголовных дел, пока поправки проходят согласование, снизили с 1113 до 484. Правда, не назвал, за какой период.

Статья 76.2 УК предусматривает освобождение от уголовной ответственности, если человек совершил в первый раз преступление небольшой или средней тяжести, возместил ущерб и уплатил судебный штраф.

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