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Съем жилья в командировке не облагается НДФЛ и взносами. Но нужны документы

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Рубрика НДФЛ
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Если фирма возмещает своему сотруднику расходы на наем жилья в командировке, НДФЛ не будет (пункт 1 статьи 217 НК). Но речь идет о документально подтвержденных расходах.

Что касается страховых взносов, то их тоже не будет на основании п. 2 статьи 422 НК.

Оплата расходов на командировки работников не облагается страховыми взносами. Сюда относятся, в частности, документально подтвержденные целевые расходы по найму жилого помещения.

Включить в расходы по налогу на прибыль плату за наем жилья в командировке можно, но также нужны документы.

Возвратившись из командировки, сотрудник должен заполнить авансовый отчет и приложить к нему документы, подтверждающие расходы.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-01-10/93335 от 18.11.2021.

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