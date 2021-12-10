Не пугайтесь ОКДП в форме для ФСС. Просто пишите туда ОКВЭД

При регистрации ИП в ФСС в форме заявления есть поле для ОКДП, хотя этот классификатор уже почти шесть лет, как не действует. Бухгалтеры просто пишут туда код по ОКВЭД.

Спрашивает наш подписчик.

«Заполняем на Госуслугам форму регистрации ИП в ФСС. Форма запрашивает ОКДП. Ну никак не найду, где посмотреть. В выписке ЕГРИП только коды ОКВЭД. Где взять эти данные быстро?».

В комментариях объяснили, что классификатор ОКДП отменили с 1 января 2017 года, но ФСС свои формы так и не поменял. Поэтому люди пишут туда код по ОКВЭД, и все проходит.

А кто-то сделал скрин с Госуслуг:

Автор поста вообще нули проставила, и пишет, что все получилось.

А ведь люди могут и не разбираться во всех этих аббревиатурах: ОКВЭД, ОКПО, ОКПД, ОКДП (это не опечатка, это два разных классификатора), ОКОГУ, ОКОНХ, и так далее. И пугаются.