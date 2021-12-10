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Бухгалтеры советуют, как использовать бизнес-карту для выдачи подотчетных средств

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Рубрика Подотчет, командировки
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Если сотрудников-подотчетников несколько, карты нужно сделать каждому. Иначе потом не найти концов, кто и когда деньги потратил.

Спрашивает наш подписчик.

«Открыли бизнес-карту именную на директора: снимаем наличку для хоз. расходов и даем командировочным на расходы, нужно ли делать положение об использовании бизнес карты, приказ на лимиты?».

В комментариях пишут, что никаких положений и приказов делать не нужно. А лимиты на снятие с бизнес-карты можно настроить в банк-клиенте. Кроме того, раз карта выдана на директора, он является подотчетным лицом, с него и спрос.

Еще можно посмотреть запись вебинара «Как вести расчеты с сотрудниками и учредителями без ошибок?».

Автор спросила, можно ли эту карту водителям давать, на что задали очевидный вопрос:

«А как вы потом докажете, что это не директор, а водитель тратил деньги? На каждого подотчетного сотрудника нужна своя карта».

Кроме того, советуют каждое снятие оформлять через приходный кассовый ордер. А выдавать подотчетникам по расчетному кассовому ордеру. Иначе потом концов не найти, кто, что и куда потратил.

А вообще, пишут, не надо никаких бизнес-карт. Нужно просто нормально сделать систему подотчета.

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