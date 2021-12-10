Стало известно, как будут проводить удаленные медосмотры работников

Проверять здоровье водителей перед рейсом и после него будут с применением специальных медицинских систем.

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект.

В нем сказано, что медосмотры возможно «с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья».

Что это за изделия? Сейчас в России их 15.

В пояснительной записке приводятся примеры.

Минздрав уже разработал проект по медосмотрам. В нем сказано, что для идентификации и аутентификации участников такого медосмотра могут использоваться:

Госуслуги;

единая информационная система персональных данных;

идентификаторы, присвоенные медицинской организацией или работодателем;

усиленная КЭП;

сведения, полученные от оператора связи;

сведения, полученные от банка;

иные способы, установленные Правительством.