Стало известно, как будут проводить удаленные медосмотры работников

Проверять здоровье водителей перед рейсом и после него будут с применением специальных медицинских систем.
Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект.
В нем сказано, что медосмотры возможно «с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их здоровья».
Что это за изделия? Сейчас в России их 15.
В пояснительной записке приводятся примеры.
Минздрав уже разработал проект по медосмотрам. В нем сказано, что для идентификации и аутентификации участников такого медосмотра могут использоваться:
- Госуслуги;
- единая информационная система персональных данных;
- идентификаторы, присвоенные медицинской организацией или работодателем;
- усиленная КЭП;
- сведения, полученные от оператора связи;
- сведения, полученные от банка;
- иные способы, установленные Правительством.
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