Материнский капитал учитывается при расчете НДФЛ с продажи квартиры: пример

При продаже квартиры, которой вы владели менее 5 (в некоторых случаях — 3) лет, будет НДФЛ. Но при расчете налога можно учесть ее покупную стоимость, даже если она оплачена маткапиталом.

Такая норма есть в подпункте 2 пункта 2 статьи 220 НК.

Квартира, на которую потратили маткапитал, принадлежит всем членам семьи в долях.

При продаже каждой доли расходы учитываются пропорционально этой доле.

В НК есть условия, чтобы учесть маткапитал:

расходы на приобретение жилья произведены членом семьи;

другие члены семьи при расчете налога не учитывали эту долю расхода.

Причем правила применяются и для регионального маткапитала.

Такие разъяснения даны в письмах Минфина № 03-04-05/95485 и № 03-04-05/95489 от 25.11.2021.

Приведем пример. Семья из 4 человек в 2020 году купила квартиру за 2 000 000 рублей. Из них оплачено маткапиталом — 616 617 руб. В 2021 году, на волне роста цен, эту квартиру продали за 3 500 000 рублей. Посчитаем, какой налог будет у каждого члена семьи. (3 500 000 — 2 000 000) х ¼ х 13 % = 48 750 руб.