Стало известно, как платить НДФЛ 15 %, если большой доход получен от разных компаний

Если в этом году вы заработала по 3 млн рублей в двух компаниях, где с вас удержали НДФЛ по ставке 13 %, будьте готовы доплатить. Вам придет налоговое уведомление.

Считать НДФЛ будут сами налоговики, сообщается в письме Минфина № 03-04-06/93494 от 19.11.2021.

Каждая компания-налоговый агент до 1 марта 2022 года сдаст в налоговую форму 6-НДФЛ за 2021 год с доходами физлиц.

Имейте в виду, что НДФЛ с зарплаты сотрудника надо считать без учета его доходов от других источников. Каждый работодатель (налоговый агент) учитывает только свои выплаты. Разъяснения по этому вопросу читайте здесь.

Налоговики исчислят НДФЛ исходя из совокупного дохода и пришлют уведомление. Уплатить этот налог надо до 1 декабря 2022 года.