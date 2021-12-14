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Что убедит перейти в облачную СБИС Бухгалтерию? Бухгалтеры пишут, что ничего

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Рубрика Бухгалтерские программы
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Бухгалтеры делятся мнениями о СБИС Бухгалтерии и объясняют, почему они не хотят ею пользоваться.

Спрашивает наш подписчик в «Красном уголке бухгалтера».

«Что может убедить бухгалтеров, работающих на  (локальной программе), зажечься идеей перехода на СБИС Бухгалтерию (в облако)?».

В комментариях пишут, что ничего не убедит. Разве что «уловное наказание за использование 1С» появится. Кстати, оно есть. Правда, если 1С пиратская.

Вот еще мнение:

«4 месяца пробовала СБИС Бухгалтерию и не стала продлевать. Совсем иная логика, чем в 1С. Любой вопрос на горячую линию — сразу предлагают купить обучение».

А вот интересное сравнение, для наглядности:

«Что может убедить человека обменять свой новый Айфон на новый кнопочный Панасоник?».

Есть мнение с конкретикой:

«Интерфейс безобразный, несколько окошек не открыть, отчёты вообще непонятно для кого сделаны. Я уж молчу о том, что она сделана для совсем простеньких операций».

Интересно, что в нашем рейтинге компаний о СБИС полно хороших отзывов. Интересно, просто к облакам бухгалтеры не привыкли?

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