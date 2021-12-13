🙅 Бухгалтеры требуют установить единый день уплаты НДФЛ и разрешить досрочную уплату

По всем налогам и взносам есть четкие сроки уплаты. А вот с НДФЛ у бухгалтеров одна нервотрепка. Досрочно его платить нельзя, позже срока — тоже нельзя. По каждому виду выплат — свой срок. А нельзя все это как-то унифицировать, чтобы облегчить жизнь бухгалтерам?

На сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой выдвинул три предложения: унифицировать определение даты дохода — например, чтобы для всех доходов ( в т.ч. зарплаты) дата выплаты = дата начисления;

установить единый срок уплаты НДФЛ — например, последний день месяца, в котором выплачен доход;

разрешить налоговым агентам платить НДФЛ досрочно.

Сейчас для отпускных и больничных установлена единая дата уплаты НДФЛ — последний день месяца. Надо сделать такой порядок для всех доходов, считает автор петиции.

А пока у налоговых агентов слишком большие трудозатраты на учет НДФЛ. Установлены различные правила для определения сроков уплаты, правил заполнения платежных поручений и отчетов 6-НДФЛ в зависимости от вида дохода. Автор инициативы предлагает все упростить.