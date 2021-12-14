Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Через 2 дня закончится прием заявок на субсидию для пострадавшего бизнеса

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Малый бизнес
Версия для печати

Если ваш бизнес относится к категории пострадавшего, а вы все еще не подали заявление на субсидию, поторопитесь!

15 декабря — последний день подачи заявлений по форме КНД 1150127.

Это можно сделать разными способами:

  • по ТКС;
  • через личный кабинет на сайте ФНС;
  • по почте.
Глава ФНС Даниил Егоров сказал, что первыми на субсидию подают те, у кого много работников и хорошо работает бухгалтерия. А позднее всех — ИП без работников.
Размер субсидии — 12 792 руб. на сотрудника и ИП.

Субсидию дают бизнесу из реестра МСП с ОКВЭД из перечня.

Как подать заявление на субсидию по нерабочим дням через ТКС — смотрите здесь.

Данные о количестве сотрудников налоговики берут из раздела 3 РСВ по данным за июнь. Бухгалтеры делятся лайфхаком — если у вас нулевой РСВ, заполните там код категории (НР), чтобы не получить отказ в субсидии.

Тем, кто получил субсидию, дадут еще одну льготу — однократное освобождение от НДФЛ и взносов зарплаты сотрудников в размере МРОТ. Эта льгота идет в комплекте с субсидией. Если ваш бизнес входит в список пострадавшего, но на субсидию вы не заявлялись, то и льготы по НДФЛ и взносам у вас не будет.

Поэтому проверьте по сервису ФНС свое право на субсидию.

До 15 декабря включительно можно подать заявление.

Подборка полезных мероприятий

Разместить