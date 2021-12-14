Через 2 дня закончится прием заявок на субсидию для пострадавшего бизнеса

Если ваш бизнес относится к категории пострадавшего, а вы все еще не подали заявление на субсидию, поторопитесь!
15 декабря — последний день подачи заявлений по форме КНД 1150127.Это можно сделать разными способами:
- по ТКС;
- через личный кабинет на сайте ФНС;
- по почте.
Глава ФНС Даниил Егоров сказал, что первыми на субсидию подают те, у кого много работников и хорошо работает бухгалтерия. А позднее всех — ИП без работников.Размер субсидии — 12 792 руб. на сотрудника и ИП.
Субсидию дают бизнесу из реестра МСП с ОКВЭД из перечня.
Как подать заявление на субсидию по нерабочим дням через ТКС — смотрите здесь.
Данные о количестве сотрудников налоговики берут из раздела 3 РСВ по данным за июнь. Бухгалтеры делятся лайфхаком — если у вас нулевой РСВ, заполните там код категории (НР), чтобы не получить отказ в субсидии.
Тем, кто получил субсидию, дадут еще одну льготу — однократное освобождение от НДФЛ и взносов зарплаты сотрудников в размере МРОТ. Эта льгота идет в комплекте с субсидией. Если ваш бизнес входит в список пострадавшего, но на субсидию вы не заявлялись, то и льготы по НДФЛ и взносам у вас не будет.Поэтому проверьте по сервису ФНС свое право на субсидию.
До 15 декабря включительно можно подать заявление.