Через 2 дня закончится прием заявок на субсидию для пострадавшего бизнеса

Если ваш бизнес относится к категории пострадавшего, а вы все еще не подали заявление на субсидию, поторопитесь!

15 декабря — последний день подачи заявлений по форме КНД 1150127.

Это можно сделать разными способами:

по ТКС;

через личный кабинет на сайте ФНС;

по почте.

Глава ФНС Даниил Егоров сказал, что первыми на субсидию подают те, у кого много работников и хорошо работает бухгалтерия. А позднее всех — ИП без работников.

Размер субсидии — 12 792 руб. на сотрудника и ИП.

Субсидию дают бизнесу из реестра МСП с ОКВЭД из перечня.

Как подать заявление на субсидию по нерабочим дням через ТКС — смотрите здесь.

Данные о количестве сотрудников налоговики берут из раздела 3 РСВ по данным за июнь. Бухгалтеры делятся лайфхаком — если у вас нулевой РСВ, заполните там код категории (НР), чтобы не получить отказ в субсидии.

Тем, кто получил субсидию, дадут еще одну льготу — однократное освобождение от НДФЛ и взносов зарплаты сотрудников в размере МРОТ. Эта льгота идет в комплекте с субсидией. Если ваш бизнес входит в список пострадавшего, но на субсидию вы не заявлялись, то и льготы по НДФЛ и взносам у вас не будет.

Поэтому проверьте по сервису ФНС свое право на субсидию.

До 15 декабря включительно можно подать заявление.