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Списание банком комиссии со счета тоже является движением средств, поясняют бухгалтеры

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Рубрика Налог на прибыль
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Если банк списал со счета комиссию у компании-нулевки, это будет причиной для сдачи декларации по налогу на прибыль вместо единой декларации. И формально налоговики тут правы.

Спрашивает наш подписчик.

«Возмущению нет предела. 2 года у нулевой фирмы сдаём единую налоговую декларацию, заменяющую НДС и прибыль.

А тут прилетает требование о сдаче прибыли за 9 мес., так как движения по расчётному счету имели место быть, а именно, банковская комиссия. А, простите, у нас комиссия всегда списывалась ежемесячно, и 2 года это никого не волновало. Чего теперь-то их осенило?

Подскажите, как мягко послать лесом?».

В комментариях пишут, что послать не получится. Еще и за два года требования могут прилететь, раз движения были. И вот что советуют:

«Единственный вариант — попробовать давить на то, что камералки по ЕУНД за прошлые периоды прошли, и нарушений не было выявлено».

А кроме того, советуют в банке поменять тариф, чтобы комиссию он не списывал. Или поменять банк. Еще можно счет заморозить, такая услуга тоже есть.

И, конечно же, пообщаться с инспектором, объяснить всю ситуацию. Есть отличная от нуля вероятность, что попадется нормальный и просто рукой махнет.

А по поводу того, почему налоговики только чейчас проснулись, комментирует Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской обл.

«Пришел молодой мыслящий специалист, сделал QBE-запрос правильный и ему выдался список. Логично направил требование, дальше воронка продаж, кто ответит, кто уточнится, кто пошлет. Классика жанра».

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