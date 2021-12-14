В 2022 году компании будут сдавать в ИФНС заявление об уничтожении имущества

Организации могут не платить налог на имущество организаций с 1-го числа месяца гибели или уничтожения объекта, если сдадут в налоговую инспекцию заявление по установленной форме.
Правила по налогу на имущество организаций меняется с 2022 года.
Главное нововведение — отмена деклараций по недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости.
Налоговики будут сами рассылать организациям уведомления об исчисленном налоге.
Заявление о гибели объекта утвердили приказом ФНС от 16.07.2021 № ЕД-7-21/668@.
Чтобы фирме не насчитали налог на уже несуществующее имущество, нодо подать заявление в ИФНС.
Гибель объекта — это, например, когда здание снесено или сгорело. Дело в том, что право на недвижимую вещь не может существовать в отсутствие самой вещи. На это указал Верховный суд.
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