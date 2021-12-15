Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Рубрика развивается при поддержке

Спонсор рубрики

Клерк.ру
120 часов повышения квалификации по теме «Управленческий учет»

Формализованный ответ на требование налоговики рассматривают в первую очередь

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Бухгалтерия
Версия для печати

Налоговикам на требование через программу можно отправить как обычный ответ, так и формализованный. Разница только в формате документов, но сначала они рассматривают формализованные, а обычные они вообще могут пропустить.

Спрашивает наш подписчик.

«Мы на УСН, пришло требование о представлении документов (информации) вне рамок налоговых проверок по контрагенту. Я должна формализованный ответ через СБИС отправлять, или могу, как это всегда было, просто письмом с приложением документов?

СБИС пугает, что должен быть формализованный ответ».

Формализованный ответ — это ответ на требование, который содержит документы в формате XML. Формат установлен Приказом ФНС от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@.

В комментариях пишут, что для ТКС разница в формализованном и обычном ответе — только в том, какую кнопку нажать. А система сама все сформирует и отправит.

Прокомментировала Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированный партнёр УЦ «Тензор».

«Налоговая предпочитает именно формализованные ответы на требования.

Нажимаем „ответить“ и формируется ответ, куда надо подгрузить документы и можно написать пояснения. Письма, сформированные неформализованно, они читают во вторую очередь. Поэтому ответ на требование может просрочиться.

Кроме того, формализованные ответы сразу попадают напрямую к исполнителям, а неформализованные письма им приходится руками разбирать, поэтому могут пропустить».

ВНИМАНИЕ!

Завтра на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.

  • Длительность 120 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение  в реестре Рособрнадзора  (ФИС ФРДО)
  • Выдаем Удостоверение  о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту  «Бухгалтер»

Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить
120 часов повышения квалификации по теме «Управленческий учет»