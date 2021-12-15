Формализованный ответ на требование налоговики рассматривают в первую очередь

Налоговикам на требование через программу можно отправить как обычный ответ, так и формализованный. Разница только в формате документов, но сначала они рассматривают формализованные, а обычные они вообще могут пропустить.

Спрашивает наш подписчик.

«Мы на УСН, пришло требование о представлении документов (информации) вне рамок налоговых проверок по контрагенту. Я должна формализованный ответ через СБИС отправлять, или могу, как это всегда было, просто письмом с приложением документов?

СБИС пугает, что должен быть формализованный ответ».

Формализованный ответ — это ответ на требование, который содержит документы в формате XML. Формат установлен Приказом ФНС от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@.

В комментариях пишут, что для ТКС разница в формализованном и обычном ответе — только в том, какую кнопку нажать. А система сама все сформирует и отправит.

Прокомментировала Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированный партнёр УЦ «Тензор».

«Налоговая предпочитает именно формализованные ответы на требования.

Нажимаем „ответить“ и формируется ответ, куда надо подгрузить документы и можно написать пояснения. Письма, сформированные неформализованно, они читают во вторую очередь. Поэтому ответ на требование может просрочиться.

Кроме того, формализованные ответы сразу попадают напрямую к исполнителям, а неформализованные письма им приходится руками разбирать, поэтому могут пропустить».