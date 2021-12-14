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В 2022 году у бизнеса будут новые льготы по оплате отдыха сотрудников

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Рубрика Налог на прибыль
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С 2022 года работодатели смогут учитывать в составе расходов санаторно-курортное лечение работников и членов их семей.

Сейчас это возможно только при заключении работодателем договора с туристической фирмой.

С 2022 года расходы можно будет принять в рамках договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями.

Также будут учитывать не только оплату путевок, но и компенсацию за них, если сотрудник приобрел путевку самостоятельно.

При оплате работодателем путевок сотрудникам, эти суммы не будут облагаться НДФЛ.

Раньше не платить НДФЛ можно было только при определенных условиях ­- если фирма оплачивает путевку из прибыли и не принимает ее на расходы. И путевки детям не облагались только до 16 лет.

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