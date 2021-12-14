В 2022 году у бизнеса будут новые льготы по оплате отдыха сотрудников

С 2022 года работодатели смогут учитывать в составе расходов санаторно-курортное лечение работников и членов их семей.
Сейчас это возможно только при заключении работодателем договора с туристической фирмой.
С 2022 года расходы можно будет принять в рамках договоров, заключенных непосредственно с санаторно-курортными организациями.
Также будут учитывать не только оплату путевок, но и компенсацию за них, если сотрудник приобрел путевку самостоятельно.
При оплате работодателем путевок сотрудникам, эти суммы не будут облагаться НДФЛ.
Раньше не платить НДФЛ можно было только при определенных условиях - если фирма оплачивает путевку из прибыли и не принимает ее на расходы. И путевки детям не облагались только до 16 лет.
ВНИМАНИЕ!
Завтра на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»
Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу