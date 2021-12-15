🔌 У налоговиков очередной сбой? Искусственный интеллект перепутал статьи НК

В требовании по камералке НДС зачем-то указана основанием статья об акцизах. С которыми проверяемая компания никакого отношения не имеет.

Рассказал налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

«Некоторым тут уже надоела тема с требованиями налоговиков, но этим шедевром я не могу не поделиться. Это шедевр конечно.

Требование направлено в декабре 2021 года, „в связи с Камеральной налоговой проверкой первичная Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2 квартал 2019“.

А основания, так вообще закачаешься. Ст. 198 НК — это про акцизы. Конечно компания никакого отношения к акцизам не имеет. Спасибо налоговой, освежил эту статью в памяти»

Годовая отчетность на носу, а тут еще и требования. Смотрите запись вебинара «Требования налоговой: как сократить время на ответы».

В комментариях пишут, что это это, похоже всероссийский глюк был у искусственного интеллекта.

Ну а что, конец года, ИИ, видимо, тоже устал.