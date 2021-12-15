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Верховный суд запретил возвращать переплату ИП, которая участвовала в дроблении

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Рубрика Дробление бизнеса
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ИП пыталась вернуть полмиллиона рублей переплаты по УСН, но налоговики и суды ей отказали, поскольку она была техническим звеном в дроблении бизнеса.

Налоговики выявили схему по дроблению: собственник продуктовой сети заключал агентские договоры с работниками, которые формально регистрировались в статусе ИП. Таким образом распределялась выручка торговой сети, чтобы не потерять право на УСН.

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Среди доводов налоговиков были:

  • у этих ИП не было своих основных средств и трудовых ресурсов (сведения о среднесписочной численности, 2-НДФЛ не представлялись);
  • 99,5% выручки — по агентскому договору;
  • когда выручка приближалась к пределу для сохранения УСН, ИП прекращали статус.

Одна из ИП, которая при этом работала бухгалтером во взаимозависимой компании, попыталась вернуть переплату по УСН в сумме 581 612 рублей за 2014 год.

Первая инстанция указала, что ИП, уплачивая в течение 2014 года, знала, что такой обязанности у нее нет, но все равно платила. Срок на возврат переплаты она пропустила, и восстанавливать его не нужно. Апелляция встала на ее сторону, но кассация, а следом и Верховный суд подтвердили, что в первой инстанции позиция была верная.

Определение ВС от 18.11.2021 № 309-ЭС21-16426 по делу № А60-29792/2020 можно скачать во вложении.

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