В ЛесЕГАИС надо будет вносить новый электронный документ для перевозки древесины

С 1 января 2022 года транспортировка древесины и пиломатериалов будет возможна только при наличии в системе ЛесЕГАИС электронного сопроводительного документа.

Утвердили новую форму ЭСД на транспортировку древесины.

Опубликовано постановление Правительства от 06.12.2021 № 2214.

Бумажный документ больше не подойдет. Должен быть электронный.

Как сообщили в Россельхозе, на лесосеках, где проблемы с интернетом, ЭСД будут делать в режиме оффлайн в программе ЛесЕГАИС mobile.

Активироваться этот электронный документ будет в ЛесЕГАИС (а после 2023 года — до ФГИС ЛК) на месте складирования и переработки древесины, где есть нормальная связь.

Кстати, по части 5 статьи 8.28.1. КоАП за перевозку древесину без сопроводительного документа штрафую на внушительные суммы: для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;

для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

При этом конфискуют как древесину, так и автомобиль, на котором ее везли без документов.

О другом штрафе за сделки с досками и недоумении бизнеса по этому поводу мы писали тут.