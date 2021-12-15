В ЛесЕГАИС надо будет вносить новый электронный документ для перевозки древесины

С 1 января 2022 года транспортировка древесины и пиломатериалов будет возможна только при наличии в системе ЛесЕГАИС электронного сопроводительного документа.
Утвердили новую форму ЭСД на транспортировку древесины.
Опубликовано постановление Правительства от 06.12.2021 № 2214.
Бумажный документ больше не подойдет. Должен быть электронный.
Как сообщили в Россельхозе, на лесосеках, где проблемы с интернетом, ЭСД будут делать в режиме оффлайн в программе ЛесЕГАИС mobile.
Активироваться этот электронный документ будет в ЛесЕГАИС (а после 2023 года — до ФГИС ЛК) на месте складирования и переработки древесины, где есть нормальная связь.
Кстати, по части 5 статьи 8.28.1. КоАП за перевозку древесину без сопроводительного документа штрафую на внушительные суммы:
- для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;
- для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.
При этом конфискуют как древесину, так и автомобиль, на котором ее везли без документов.
О другом штрафе за сделки с досками и недоумении бизнеса по этому поводу мы писали тут.
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