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Главбух из полиции похитила 824 тысячи рублей

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Рубрика Экономические преступления
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Как считают следователи, она при помощи бухгалтерской программы с мая 2019 по сентябрь 2021 года начисляла себе повышенное денежное довольствие.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 160 УК — присвоение или растрата, иными словами, когда должностное лицо похитило казенные деньги.

Главбуха из полиции уже уволили после служебной проверки. А сейчас идут следственные действия.

По материалам сайта СК по Оренбургской обл.

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