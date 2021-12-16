Главбух из полиции похитила 824 тысячи рублей

Как считают следователи, она при помощи бухгалтерской программы с мая 2019 по сентябрь 2021 года начисляла себе повышенное денежное довольствие.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 160 УК — присвоение или растрата, иными словами, когда должностное лицо похитило казенные деньги.

Главбуха из полиции уже уволили после служебной проверки. А сейчас идут следственные действия.

По материалам сайта СК по Оренбургской обл.