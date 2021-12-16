Главбух из полиции похитила 824 тысячи рублей

Как считают следователи, она при помощи бухгалтерской программы с мая 2019 по сентябрь 2021 года начисляла себе повышенное денежное довольствие.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 160 УК — присвоение или растрата, иными словами, когда должностное лицо похитило казенные деньги.
Главбуха из полиции уже уволили после служебной проверки. А сейчас идут следственные действия.
По материалам сайта СК по Оренбургской обл.
ВНИМАНИЕ!
Скоро на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»
Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу