💉 Победителей конкурса среди вакцинированных заставляют платить налог

Налоговики Тульской области объявили, что за победу в викторине «Иммунитет » для вакцинированных жителей региона придется платить НДФЛ.

Сообщение опубликовано на сайте УФНС.

В случае, если публичный конкурс проводится не для рекламы товаров, работ и услуг, доходы в виде выигрышей и призов облагаются НДФЛ по ставке 13 %, сообщают налоговики.

УФНС предлагает победителям заполнить 3-НДФЛ и сдать ее до 30.04.2022.

Интересно, что в конце сообщения сделана приписка о том, что информация не содержит правовых норм и не является нормативным правовым актом.

Так что можно руководствоваться нормами НК, а не разъяснениями УФНС.

А в НК сказано, что призы, которые получат граждане за участие в вакцинации, не облагаются НДФЛ. Эта норма (п. 87 ст. 217 НК) введена Федеральным законом № 382-ФЗ от 29.11.2021 и распространяется на доходы, полученные начиная с 2021 года.

Выплата должна быть за счет бюджета, а розыгрыш призов может быть организован, в том числе, в соответствии с законами или иными актами региональной власти.

Если все это соблюдается, то НДФЛ не будет и никакую декларацию людям сдавать не надо.

В Тульской области викторина организована Общественной палатой региона.