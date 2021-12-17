Работодатель предоставит социальный вычет с начала года, даже если обратиться за ним в середине года

Получить социальный налоговый вычет можно, не дожидаясь окончания года. Его предоставит работодатель. Для этого бухгалтеру нужно заявление от сотрудника и уведомление из ИФНС.

Чтобы такое уведомление поступило работодателю, сотрудник обращается в налоговую инспекцию с заявлением и комплектом документов. Через 30 дней налоговики сами пришлют уведомление работодателю.

Получив уведомление и заявление, бухгалтер предоставляет вычет с начала года применительно ко всем доходам. То есть с учетом уже удержанного налога.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/95017 от 24.11.2021.

Поправки в НК в части социального вычета были внесены Федеральным законом № 100-ФЗ от 21.04.2021 и начинают действовать с 2022 года.

Через работодателя можно получить следующие социальные налоговые вычеты:

социальный вычет на обучение;

социальный вычет на лечение;

социальный вычет на добровольное страхование жизни;

социальный вычет на фитнес;

имущественный вычет на покупку жилья;

имущественный вычет на проценты по ипотеке.