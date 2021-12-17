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Работодатель предоставит социальный вычет с начала года, даже если обратиться за ним в середине года

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Рубрика Социальный вычет
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Получить социальный налоговый вычет можно, не дожидаясь окончания года. Его предоставит работодатель. Для этого бухгалтеру нужно заявление от сотрудника и уведомление из ИФНС.

Чтобы такое уведомление поступило работодателю, сотрудник обращается в налоговую инспекцию с заявлением и комплектом документов. Через 30 дней налоговики сами пришлют уведомление работодателю.

Получив уведомление и заявление, бухгалтер предоставляет вычет с начала года применительно ко всем доходам.

То есть с учетом уже удержанного налога.

Такое разъяснение дает Минфин в письме № 03-04-05/95017 от 24.11.2021.

Поправки в НК в части социального вычета были внесены Федеральным законом № 100-ФЗ от 21.04.2021 и начинают действовать с 2022 года.

С 2022 года соцвычет по НДФЛ через работодателя будут получать быстрее

Через работодателя можно получить следующие социальные налоговые вычеты:

  • социальный вычет на обучение;
  • социальный вычет на лечение;
  • социальный вычет на добровольное страхование жизни;
  • социальный вычет на фитнес;
  • имущественный вычет на покупку жилья;
  • имущественный вычет на проценты по ипотеке.

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