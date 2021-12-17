Программа налоговиков не поняла, почему компания на УСН сдала декларацию по налогу на прибыль

А декларацию компания подала как налоговый агент по дивидендам, которые платились учредителю-юрлицу. Пришлось тратить время и писать пояснения.

Спрашивает наш подписчик.

«Сегодня прилетело требование из налоговой дать пояснения по предоставленным декларациям по налогу на прибыль за полугодие и 9 месяцев 2021.

Налоговая спрашивает: зачем предоставляли декларации, вы ведь на УСН. Но если считаете, что надо — пришлите ещё за 1 квартал 2021.

Мы во втором полугодии выплачивали дивиденды учредителю-юрлицу, заполнили декларацию как налоговый агент, указали в ней сроки выплаты. Я в недоумении. Они что, с другой планеты?».

В общем случае при УСН налога на прибыль и декларации по нему нет. Но на основании п. 5 статьи 346.11 НК компании и ИП на УСН не освобождаются от обязанностей налоговых агентов.

В комментариях попросили уточнить, кому платили дивиденды. Автор пишет, что юрлицу, резиденту РФ. На это ответили:

«Наверное, у них программа ошибку выдает, если декларация на прибыль не с 1 квартала сдается, так как декларация годовая (робот на то и робот). Они увидели, что вы на УСН, но не заметили, что у вас юрлицо учредитель, как-то так. Напишите пояснение, будут руками корректировать в своей проге».

Еще автору предложили проверить, все ли правильно в декларации заполнено, действительно ли она от имени агента. Автор пишет, что все верно заполнено, отправила им пояснения со ссылками на НК и порядок заполнения декларации.