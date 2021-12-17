Бухгалтер за пять лет выплатила себе 11 млн руб. стипендий за счет бюджета

А в итоге ей дали три года и 15 тысяч штрафа за присвоение казенных денег и их отмывание. Но сядет она не сразу, потому что содержит несовершеннолетнего ребенка.

Бухгалтера признали виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном), ч. 1 ст. 174.1 УК (отмывание денег).

Она с июля 2016 года по февраль 2021 года при начислении стипендий, материальной помощи и компенсации за питание отдельным категориям студентов вносила в реестр свои данные и получала стипендию на свой банковский счет. Всего за пять лет присвоила 11 миллионов. А после купила автомобиль, чтобы присвоенные деньги легализовать.

Наказание относительно мягкое — 3 года лишения свободы, с отсрочкой, пока 14-летний ребенок не дорастет до 18 лет. Плюс штраф 15 тысяч рублей. И на один год лишили права занимать госдолжности, связанные с материальным обеспечением.

По материалам сайта прокуратуры Симферополя.