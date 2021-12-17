С 2022 года кафе и рестораны не платят НДС, даже если торгуют полуфабрикатами

При продаже сырых пельменей и котлет кафе и столовые не будут платить НДС. Также, как и при обычных услугах общепита.
Разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-11/94601 от 23.11.2021.
С 1 января 2022 года освобождаются от НДС услуги общепита через:
- рестораны;
- кафе;
- бары;
- предприятия быстрого обслуживания;
- буфеты;
- кафетерии;
- столовые;
- закусочные;
- отделы кулинарии при них:
- иные аналогичные объекты общепита.
Условия освобождения от НДС такие:
- доходы не более 2 млрд рублей;
- доля доходов от общепита не менее 70 %;
- среднемесячная зарплата (с 2024 года) не ниже среднеотраслевой в регионе.
Если через объекты общепита идет продажа полуфабрикатов, то такой общепит может быть свободен от НДС.
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