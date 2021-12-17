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С 2022 года кафе и рестораны не платят НДС, даже если торгуют полуфабрикатами

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Рубрика НДС
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При продаже сырых пельменей и котлет кафе и столовые не будут платить НДС. Также, как и при обычных услугах общепита.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-11/94601 от 23.11.2021.

С 1 января 2022 года освобождаются от НДС услуги общепита через:
  • рестораны;
  • кафе;
  • бары;
  • предприятия быстрого обслуживания;
  • буфеты;
  • кафетерии;
  • столовые;
  • закусочные;
  • отделы кулинарии при них:
  • иные аналогичные объекты общепита.

Условия освобождения от НДС такие:

  • доходы не более 2 млрд рублей;
  • доля доходов от общепита не менее 70 %;
  • среднемесячная зарплата (с 2024 года) не ниже среднеотраслевой в регионе.
Не освобождается от НДС продажа готовой еды отделами кулинарии в розницу.

Если через объекты общепита идет продажа полуфабрикатов, то такой общепит может быть свободен от НДС.

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