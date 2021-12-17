С 2022 года кафе и рестораны не платят НДС, даже если торгуют полуфабрикатами

При продаже сырых пельменей и котлет кафе и столовые не будут платить НДС. Также, как и при обычных услугах общепита.

Разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-11/94601 от 23.11.2021.

рестораны;

кафе;

бары;

предприятия быстрого обслуживания;

буфеты;

кафетерии;

столовые;

закусочные;

отделы кулинарии при них:

иные аналогичные объекты общепита. С 1 января 2022 года освобождаются от НДС услуги общепита через: Условия освобождения от НДС такие: доходы не более 2 млрд рублей;

доля доходов от общепита не менее 70 %;

среднемесячная зарплата (с 2024 года) не ниже среднеотраслевой в регионе. Не освобождается от НДС продажа готовой еды отделами кулинарии в розницу. Не освобождается от НДС продажа готовой еды отделами кулинарии в розницу.

Если через объекты общепита идет продажа полуфабрикатов, то такой общепит может быть свободен от НДС.