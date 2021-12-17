Федеральное законодательство, СанПиН и прочие требования: что изменилось, и как общепиту работать в 2022

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Рубрика Проверки
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Московским издательством «Перо» выпущены специальные пособия «Выявление и профилактика правонарушений в сфере общественного питания» и «Риск-диагностика предприятий общественного питания на соответствие нормам актуального законодательства», ориентированные на должностных лиц и сотрудников органов государственной власти, представителей ресторанной отрасли и общественных объединений, работающих в сфере защиты прав потребителей.

Пособия охватывают вопросы, связанные с проведением контрольных мероприятий (проверок) государственными органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в сфере общественного питания, и учитывают все современные требования законодательства, претерпевшего существенные трансформации за последние несколько лет.

Материалы специальных пособий подготовлены руководителем Центра правопорядка в г. Москве и Московской области, юристом Александром Хаминским, с 2016 года проводящим совместно с органами государственной власти мониторинг деятельности столичных предприятий общественного питания, и изданы в рамках проекта-победителя Конкурса Грантов Мэра Москвы «Общепит Москвы под контролем институтов гражданского общества» при поддержке Комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы.

В рамках расширения практики взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества участниками проекта осуществляются мероприятия, направленные на реальное снижение числа правонарушений: нелегального оборота алкоголя, нарушения правил пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также вытекающих из них правонарушений экономической и коррупционной направленности. Сведения о выявленных правонарушениях направляются в профильные органы государственной власти.

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«Участниками проекта на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия в форме правового просвещения и правового информирования.

Аналогичным целям служат и материалы изданных специальных пособий, – рассказал Хаминский. – Такая работа в полной мере соотносится с дорожной картой по профилактике правонарушений в ресторанной сфере, принятой в рамках отраслевого круглого стола в конце ноября текущего года. Мы рассчитываем, что, имея на руках такую подсказку, участники рынка проявят инициативу в вопросах выявления возможных несоответствий в оснащении ресторанов, кафе, баров и клубов и в правовых основах собственной деятельности актуальным законодательным нормам Российской Федерации и оперативно устранят такие несоответствия. Прежде всего – в вопросах обеспечения пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия, а также в сфере продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, поскольку именно эти направления несут существенные риски жизни и здоровью граждан», – подчеркнул глава Центра правопорядка.

Материалы пособий охватывают как общие вопросы функционирования предприятий общественного питания и проведения проверок их деятельности контролирующими органами и привлечение их к ответственности при выявлении нарушений, так и особенности проведения проверок органами государственной противопожарной службы МЧС России, Роспотребнадзором, Федеральной налоговой службой, Росалкогольрегулированием и правоохранительными органами.

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40 часов повышения квалификации по теме «Налоговые проверки»