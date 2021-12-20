При продаже будущей квартиры в недостроенном доме базу по НДФЛ можно уменьшить только на расходы

Не путайте: квартира — это имущество, а право на нее в несданном доме — это имущественное право. НДФЛ с продажи имущества и имущественного права считается по-разному.

По будущей квартире имущественного вычета в 1 млн рублей нет, есть только фактические расходы.

При уступке права требования (договору цессии) физлицу надо платить НДФЛ. Доход можно уменьшить на расходы в случае, если уступаются права по ДДУ.

То есть если вы заключили договор с застройщиком, оплатили ему какую-то сумму, а потом решили продать недостроенную квартиру в недостроенном доме, то НДФЛ вы заплатите с разницы.

Согласно п. 2 статьи 220 НК при расчете НДФЛ можно уменьшить свои доходы на расходы по приобретению имущественных прав при уступке прав требования:

по договору участия в долевом строительстве;

по договору инвестирования долевого строительства:

по другому договору, связанному с долевым строительством.

Иных норм об уменьшении доходов от уступки прав требования в Налоговом кодексе нет, сообщает Минфин в письме № 03-04-06/96052 от 26.11.2021.

нельзя уменьшать доход на расходы и НДФЛ надо платить со всей суммы, а не с разницы. Что касается уступки прав требования по другим договорам (не ДДУ), то тут, по мнению Минфина, вообщеи НДФЛ надо платить, а не с разницы. Потому что в НК нет нормы по уменьшения на расходы при реализации прав требования. Об этом, в частности, сообщается в письме Минфина, которое доведено до сведения письмом ФНС № СД-4-11/3065@ от 10.03.2021. Однако если Верховный суд по этому вопросу будет иметь другую точку зрения, то надо придерживаться мнения суда, добавляет Минфин.