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При продаже будущей квартиры в недостроенном доме базу по НДФЛ можно уменьшить только на расходы

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Рубрика НДФЛ
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Не путайте: квартира — это имущество, а право на нее в несданном доме — это имущественное право. НДФЛ с продажи имущества и имущественного права считается по-разному.

По будущей квартире имущественного вычета в 1 млн рублей нет, есть только фактические расходы.

При уступке права требования (договору цессии) физлицу надо платить НДФЛ. Доход можно уменьшить на расходы в случае, если уступаются права по ДДУ.

То есть если вы заключили договор с застройщиком, оплатили ему какую-то сумму, а потом решили продать недостроенную квартиру в недостроенном доме, то НДФЛ вы заплатите с разницы.

Согласно п. 2 статьи 220 НК при расчете НДФЛ можно уменьшить свои доходы на расходы по приобретению имущественных прав при уступке прав требования:

  • по договору участия в долевом строительстве;
  • по договору инвестирования долевого строительства:
  • по другому договору, связанному с долевым строительством.

Иных норм об уменьшении доходов от уступки прав требования в Налоговом кодексе нет, сообщает Минфин в письме № 03-04-06/96052 от 26.11.2021.

Что касается уступки прав требования по другим договорам (не ДДУ), то тут, по мнению Минфина, вообще нельзя уменьшать доход на расходы и НДФЛ надо платить со всей суммы, а не с разницы.

Потому что в НК нет нормы по уменьшения на расходы при реализации прав требования.

Об этом, в частности, сообщается в письме Минфина, которое доведено до сведения письмом ФНС № СД-4-11/3065@ от 10.03.2021. Однако если Верховный суд по этому вопросу будет иметь другую точку зрения, то надо придерживаться мнения суда, добавляет Минфин.

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