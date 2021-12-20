Новация долга после цессии не является доходом

Новый кредитор, который купил право требования долга, должен учесть доход в базе для налога на прибыль. Но только в двух случаях. И новация долга в них не входит.

Новация долга — это соглашение о замене первоначального обязательства иным. Например, когда долг по договору аренды превращается в долг по займу.

Минфин в письме № 03-03-06/1/95940 от 26.11.2021 рассмотрел ситуацию, когда компания получила право требования долга при ликвидации иностранной фирмы. Это считается реализацией финансовых услуг (п.3 ст. 279 НК).

Доход можно уменьшить на расходы по приобретению права требования.

Новый кредитора должен включить доходы и расходы от реализации финансовых услуг в базу по налогу на прибыль только в двух случаях:

при последующей уступке права требования;

если должник погасил долг.

Если новый кредитор и должник заключили соглашение о новации долга, то дохода и расхода не возникает.

Если новый кредитор простил должнику часть долга, то и часть расходов (в пропорции) при расчете налога на прибыль учесть будет нельзя.