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Налоговики не хотят признавать, что бухгалтер ответила на требование, и собираются оштрафовать. Все хотят премии?

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Если налоговики считают, что вы на требование не отвечали, но у вас есть все документы о приеме — пишите возражения на акт о штрафе. И запросите техподдержку оператора ЭДО, чтобы дал дополнительные доказательства отправки.

Спрашивает наш подписчик.

«Прилетел акт — штраф за не ответ на требование от 11.08.21 о предоставлении документов. Вспоминаю, доки отправляла, 13.08.21, в „Контуре“ не отвечено на требование это.

Я в августе в „Контур“ обращалась в техподдержку, почему нет ответа, нашли, что они попали как ответ на требование годом раньше в требование 2020 года. Но это ничего, они дошли. Наверное, какой-то был сбой.

У меня есть квитанции от налоговой на каждый документ с регистрационными номерами, что отправляла 13.08.21, могут ли наказать штрафом за неответ на требование?».

О налоговых требованиях рекомендуем посмотреть запись вебинара «Требования от ИФНС: как ответить, чтобы не доначислили?».

В комментариях советуют проверить, был ли отказ при ответе на требование. Автор пишет, что есть квитанция о приеме. В ответ рекомендуют писать пояснения, все квитанции прикладывать, писать возражения на акт о штрафе. А вот разговор с инспектором, по словам автора, был безрезультатен:

«Дозвонилась до инспектора. Сказала, что они ничего не получили, мои квитанции с подписью налоговой о получении, нет, ничего не получали. Пишите ходатайство, признайте вину, снизим штраф наполовину, вот ее ответ».

На это резонно заметили, что инспектор себе премию зарабатывает. В любом случае советуют не соглашаться и писать возражения.

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