👮 Всегда ли стоит присылать все, что просят по запросу из ОБЭП? Объясняет адвокат

Если экономическая безопасность прислала запрос по возмещению компанией НДС, или вообще по ее деятельности, стоит для начала проверить, законен ли этот запрос.

Спрашивает наш подписчик.

«Было возмещение НДС два квартала подряд. ОБЭП затребовал документы на проверку за два года в связи с этими возмещениями.

Это везде так или я свою налоговую обидела?».

Сейчас они, кстати, ОЭБ и ПК называются.

В комментарии пришел налоговый адвокат Вячеслав Василевский. Он первым делом спросил, есть ли в запросе номер КУСП.

«Запрос законный и обоснованный? Я бы начал с этого? Ну и параллельно проверил бы обоснованность возмещения НДС, но предполагаю, что с документами у вас всё в порядке.

Запрос в рамках КУСП? Он в запросе указан? Если просто материал проверки, то не имеют права запрашивать у вас документы».

Автор поста в ответ прислала скрин:

Адвокат пишет, что запрос незаконный, можно писать отказ. А вот еще мнение:

«Положительное решение налоговой по возмещению не говорит о положительном прохождении проверки в рамках 144-145 УПК.

Если в запросе нет КУСП, можно для начала ответить на запрос вопросом в связи с чем радость проверки (если она имеется), сошлитесь на отсутствие КУСП. Если материал перспективный по мнению ОЭБ — закуспируются, это не проблема. Если нет — придумают что вам написать или к какому куспу притянуть материал...

По вопросу обиды своей налоговой — вряд ли. Думаю, просто где-то сквозанула информация по вам в рамках ОРМ, поэтому и интерес».