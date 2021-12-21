Жилье подорожает на 40%, если отказаться от труда мигрантов

Застройщики и власти не готовы переходить на российскую рабочую силу в строительстве. Четверть застройщиков считает, что не смогут отказаться от иностранных кадров никогда.

Данные о том, что жилье без иностранной рабочей силы подорожает, получил в результате опроса депутат ГД Владимир Кошелев при поддержке «Деловой России».

24% застройщиков считают, что от мигрантов на стройках не получится отказаться никогда;

28% полагают, что это получится сделать в течение 3-5 лет;

47% — не ранее 1-2 лет;

1% — через 5-10 лет.

В Минстрое также считают, что отрасль не готова отказываться от иностранной рабочей силы, поскольку перед отраслью стоят масштабные задачи.

Эксперты же высказали мнение, что нужно повышать квалификацию работников на местах, а также улучшать технологии строительства. Например, модульные дома.

По материалам «Известий».