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Бывший налоговик может сесть на 7,5 лет за взятки

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Рубрика Экономические преступления
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Бывший начальник отдела оперативного контроля ИФНС № 1 по Москве получил 7,5 лет строгого режима и штраф 2,5 млн руб. за взятки. Всего он «заработал» более полумиллиона рублей. Приговор в силу не вступил.

Его уволили со службы и арестовали летом 2018 года. Как считало следствие, он предупреждал компании, что по их юридическим адресам будет проверка, а за это получал в течение года по 15 тыс. руб. на банковские карты ежемесячно. Сам он это называл «абонентской платой».

В 2019 году ему дали 4 года строгого режима и штраф в 10-кратном размере взятки в 1,65 млн руб.

Однако следствие нашло другие эпизоды по взяткам. В июне 2016 года налоговик получил 162 тыс. руб. за то, что не стал проверять юрадреса компаний в помещении на Семеновской набережной. И 185,5 тыс. руб. за те же «услуги» для компаний в Спартаковском переулке.

Теперь Тимирязевский суд Москвы приговорил его к 7,5 годам строгого режима, плюс 2,5 млн. руб. штрафа. В силу приговор пока не вступил.

По материалам сайта прокуратуры Москвы.

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