Работодатели будут сообщать в ЦЗН, почему они не приняли человека на работу

Центр занятости будет подбирать сотрудников для работодателей по новому стандарту, автоматически.

На федеральном портале опубликован проект Минтруда.

Работодатель подает в ЦЗН:

сведения о вакансии;

заявлении о содействии в подборе кадров;

сведения из ЕГРЮЛ.

Заявление электронное. Его можно подать через «Работу в России» или Госуслуги. Оформить его помогут в МФЦ или ЦЗН.

Работодатели могут подать заявление по своей инициативе или в ответ на предложение ЦЗН.

Вакансии размещают на платформе «Работа в России».

Включается «технология интеллектуального поиска» — идет автоматический подбор подходящих кандидатур.

На одну вакансию подбирают не более 10 человек. Потом согласовывают время собеседования.

После собеседования работодатель должен в течение 5 рабочих дней отчитаться перед ЦЗН о результатах трудоустройства.

Надо сообщить, что человек принят. Или, если ему отказано, то по какой причине.