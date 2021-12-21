Работодатели будут сообщать в ЦЗН, почему они не приняли человека на работу

Центр занятости будет подбирать сотрудников для работодателей по новому стандарту, автоматически.
На федеральном портале опубликован проект Минтруда.
Работодатель подает в ЦЗН:
- сведения о вакансии;
- заявлении о содействии в подборе кадров;
- сведения из ЕГРЮЛ.
Заявление электронное. Его можно подать через «Работу в России» или Госуслуги. Оформить его помогут в МФЦ или ЦЗН.
Работодатели могут подать заявление по своей инициативе или в ответ на предложение ЦЗН.
Вакансии размещают на платформе «Работа в России».
Включается «технология интеллектуального поиска» — идет автоматический подбор подходящих кандидатур.
На одну вакансию подбирают не более 10 человек. Потом согласовывают время собеседования.
После собеседования работодатель должен в течение 5 рабочих дней отчитаться перед ЦЗН о результатах трудоустройства.
Надо сообщить, что человек принят. Или, если ему отказано, то по какой причине.
СРОЧНО!
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