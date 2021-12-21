Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Работодатели будут сообщать в ЦЗН, почему они не приняли человека на работу

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовые отношения
Версия для печати

Центр занятости будет подбирать сотрудников для работодателей по новому стандарту, автоматически.

На федеральном портале опубликован проект Минтруда.

Работодатель подает в ЦЗН:

  • сведения о вакансии;
  • заявлении о содействии в подборе кадров;
  • сведения из ЕГРЮЛ.

Заявление электронное. Его можно подать через «Работу в России» или Госуслуги. Оформить его помогут в МФЦ или ЦЗН.

Работодатели могут подать заявление по своей инициативе или в ответ на предложение ЦЗН.

Вакансии размещают на платформе «Работа в России».

Включается «технология интеллектуального поиска» — идет автоматический подбор подходящих кандидатур.

На одну вакансию подбирают не более 10 человек. Потом согласовывают время собеседования.

После собеседования работодатель должен в течение 5 рабочих дней отчитаться перед ЦЗН о результатах трудоустройства.

Надо сообщить, что человек принят. Или, если ему отказано, то по какой причине.

СРОЧНО!

Успейте разобраться в ФСБУ 5/2019 «Запасы», пока вас не оштрафовали. Самый простой способ – короткий, но полный курс повышения квалификации от гуру бухгалтерского учета Сергея Верещагина

  • Длительность 25 часов за 1 месяц
  • Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
  • Выдаем удостоверение о повышении квалификации
  • Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»

Смотреть полную программу

Подборка полезных мероприятий

Разместить