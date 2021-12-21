Стоит ли сейчас вкладываться в техгигантов? Советы инвесторов

Акции технологических компаний начали падать, несмотря на то, что ФРС США оставила значение ставки на уровне 0,15%. Так, акции Apple подешевели на 4,6%, а Microsoft упал на 5,5%.
Инвесторы считают, что падение закономерно, хоть повышение ставки и планируют только в марте 2022 г.
- ФРС обеспокоена, что повышение ставки к росту экономики не приведет из-за омикрона, сорванных поставок, закрытых заводов, безработицы.
- хоть повышать ставку и будут только в марте, для инвесторов это делает акции менее привлекательными, особенно для тех, кто играет «в долгую».
Вообще, при повышении ставки инвесторы советуют вкладывать в облигации.
Кроме того, акции технологических компаний падают из-за перебоев с поставками комплектующих.
У Apple в декабре полностью останавливалось производство, а Microsoft не хватило игровых консолей на Halo Championship Series из-за проблем с чипами.
Влияют на них и новости о штамме коронавируса «омикрон». Зато растут акции медицинских и фармакологических компаний.
Что же делать тем, кто вложился в техгигантов? Инвесторы советуют ничего не делать и быть готовыми к затяжному падению. А если не вкладывались — сейчас не время.
По материалам телеграм-канала «Несложный процент от Яндекс.Инвестиций».
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