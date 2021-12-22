🚘 Самозанятые могут быть водителями у юрлиц. Но только без трудовых признаков

Самозанятые могут сотрудничать как с физическими, так и с юридическими лицами. В том числе можно оказывать компании услуги по вождению.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/98272 от 03.12.2021.

Но такие услуги должны быть в рамках ГПХ. Признаков трудовых отношений быть не должно, предупреждает Минфин.

Такие признаки, в частности, обозначены в постановлении Пленума ВС от 29.05.2018 № 15:

работа по указанию работодателя;

выходные дни и отпуск;

периодические выплаты;

единственный источник дохода;

и т.п.

Признаки подмены трудового договора с работником договором с самозанятыми также приведены в письме ФНС № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021.