🚘 Самозанятые могут быть водителями у юрлиц. Но только без трудовых признаков

Самозанятые могут сотрудничать как с физическими, так и с юридическими лицами. В том числе можно оказывать компании услуги по вождению.
Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-11/98272 от 03.12.2021.
Но такие услуги должны быть в рамках ГПХ. Признаков трудовых отношений быть не должно, предупреждает Минфин.
Такие признаки, в частности, обозначены в постановлении Пленума ВС от 29.05.2018 № 15:
- работа по указанию работодателя;
- выходные дни и отпуск;
- периодические выплаты;
- единственный источник дохода;
- и т.п.
Признаки подмены трудового договора с работником договором с самозанятыми также приведены в письме ФНС № АБ-4-20/13183@ от 16.09.2021.
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