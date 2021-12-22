Как платить зарплату иностранцу, если карты у него нет и получить ее он не может?

В таком случае можно указать в трудовом договоре, что зарплату за него получит третье лицо. Если там тоже иностранец — то платить только на карту.
Спрашивает наш подписчик.
«Подскажите пожалуйста по ЗП иностранцам. Ситуация такая, есть сотрудник, гражданин Таджикистана (с доками порядок, оформлен как положено).
У сотрудника нет карты, на которую можем перечислить зарплату, может ли он написать заявление о перечислении зарплаты третьему лицу, тоже иностранцу? В налоговой толком не ответили на этот вопрос, в банке валютный спец ответил что можно.
Может кто на практике сталкивался? Для уточнения: знаем что только на карту, знаем, что штрафы. На данный момент он не может получить карту».
В комментариях ответили, что может:
«Да, может. Но выплатить заработную плату путем перечисления на карту другого лица вы сможете только если такая возможность предусмотрена в трудовом договоре с иностранцем. Такой порядок установлен частью 5 статьи 136 ТК. Зарплату сотрудника можно перечислять на счет другого человека».
Что примечательно, большинство ответивших в ветке начали объяснять, что зарплату иностранцам нужно платить только на карту. Хотя вопрос автора поста был не об этом.
Коллеги, а что вы посоветуете?
СРОЧНО!
Успейте разобраться в ФСБУ 5/2019 «Запасы», пока вас не оштрафовали. Самый простой способ – короткий, но полный курс повышения квалификации от гуру бухгалтерского учета Сергея Верещагина
- Длительность 25 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»