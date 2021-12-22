Как платить зарплату иностранцу, если карты у него нет и получить ее он не может?

В таком случае можно указать в трудовом договоре, что зарплату за него получит третье лицо. Если там тоже иностранец — то платить только на карту.

Спрашивает наш подписчик.

«Подскажите пожалуйста по ЗП иностранцам. Ситуация такая, есть сотрудник, гражданин Таджикистана (с доками порядок, оформлен как положено).

У сотрудника нет карты, на которую можем перечислить зарплату, может ли он написать заявление о перечислении зарплаты третьему лицу, тоже иностранцу? В налоговой толком не ответили на этот вопрос, в банке валютный спец ответил что можно.

Может кто на практике сталкивался? Для уточнения: знаем что только на карту, знаем, что штрафы. На данный момент он не может получить карту».

В комментариях ответили, что может:

«Да, может. Но выплатить заработную плату путем перечисления на карту другого лица вы сможете только если такая возможность предусмотрена в трудовом договоре с иностранцем. Такой порядок установлен частью 5 статьи 136 ТК. Зарплату сотрудника можно перечислять на счет другого человека».

Что примечательно, большинство ответивших в ветке начали объяснять, что зарплату иностранцам нужно платить только на карту. Хотя вопрос автора поста был не об этом.

Коллеги, а что вы посоветуете?