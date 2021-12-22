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Бухгалтеры предпочитают работу, где их не дергают и не унижают

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Рубрика Карьера бухгалтера
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Если бухгалтерам не дают нормально работать, они просто уходят на другое место.

Редакция «Клерка» провела опрос в телеграм-канале. Вот какие результаты:

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Большинство просто уйдут, а из оставшихся почти половина попытаются договориться. Еще нашлись те, кто на подобные провокации от начальства не поддается, а то и ответить может. И совсем немногие попробуют перед уходом работодателю насолить.

На «Клерке» вчера писали, что делать бухгалтеру, если его завалили работой и постоянно третируют. В комментарии к посту посоветовали сразу уходить, а после искать новую работу. Потому что искать, оставаясь на том же месте — это продолжать работать в неврозе.

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