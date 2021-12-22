Как внести в 1С большое количество первички и не вбивать руками?

Например, в 1С Фреш есть встроенный модуль, а кто-то предпочитает 1С ЭДО. Также пользуются специальными модулями, которые предоставляют дополнительно операторы ЭДО.

Спрашивает наш подписчик.

«К концу этого напряженного года задумалась, как бы мне сократить трудозатраты на внесение большого объема первички в 1С (восьмерку). Может, я не знаю каких-то удобных вариантов с ЭДО? Часть поставщиков явно будут готовы присылать документы по ЭДО. Их можно выгружать в 1С? Я ни разу не сталкивалась».

В комментариях пишут, что можно выгружать из ЭДО. И в зависимости от оператора ЭДО нужно будет докупать дополнительные модули. Например, про «Контур» пишут, что точно нужно будет. Кто-то хвалит СБИС и считает, что там быстрее выгружает.

А кому-то удобно использовать 1С ЭДО:

«1С ЭДО. Номенклатура садится удобно. Не надо ничего туда-сюда грузить, открывать разные программы. Всё в одном месте и бухгалтерия, и отчётность, и ЭДО с контрагентами».

Но при этом советуют, что номенклатуру лучше перепроверять — может некорректно отобразить. Если наименования сложные, есть функции «сопоставить» и «отобразить».

А кроме того, пишут, в 1С есть встроенный модуль распознавания, но не во всех версиях.

Коллеги, а что вы можете посоветовать? Пишите в комментариях.