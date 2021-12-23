Мошенники научились выманивать деньги у людей, даже если их платежи нужно подтверждать кодом из СМС

Люди уже поняли, что по телефону код из СМС называть нельзя, но в интернете пока они не так бдительны.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского».

Вся суть обмана — человеку присылают сообщение, в котором предлагают продлить ОСАГО. Для убедительности в нем указаны данные автомобиля, в том числе госномер. После перехода по ссылке человек видит сумму страховки ссылку для оплаты.

После перехода на страницу оплаты предлагается ввести данные карты. Далее демонстрируют надпись «формируется СМС для оплаты», и через 30 секунд появляется окошко для ввода кода из СМС. А на телефон действительно прилетает СМС из банка. Это — ключевой момент, в который мошенники запрашивают деньги с карты жертвы. ДАнные карты человек уже ввел, не хватает только кода.

Пока случаев такого обмана очень мало, но связаны они не только с фейковыми сайтами для продления ОСАГО. Это может быть сайт интернет-магазина или онлайн-объявлений.

Специалисты банков советуют внимательно читать сообщение из банка, с которым прилетает код для подтверждения оплаты. В них должны быть указаны назначение платежа, наименование получателя, сумма операции и другие реквизиты. И само собой, проверять, на каком сайте вы находитесь. Фишинговые сайты — это копии, у которых может различаться доменное имя.

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