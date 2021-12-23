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📚 Как бухгалтерам вести документооборот и в каких программах?

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Рубрика Делопроизводство
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Коллеги советуют общеизвестный Excel и 1С:Документооборот. А что еще можно посоветовать?

Спрашивает наш подписчик.

«Интересует, как в ваших компаниях выстроен документооборот. Например, секретарь/помощник забирает почту, курьерские доставки, регистрирует входящую корреспонденцию, передает ее в отделы/ответственным; присваивает номера исходящим письмам или вы сами их регистрируете?

В каких программах ведется реестр и нумерация?».

Самый простой вариант — вести его в экселе. В этой программе очень много функций, о которых можно узнать из авторского курса «Excel для бухгалтеров и предпринимателей: все важное в программе простым языком».

Еще в комментариях посоветовали программу «1С:Документооборот», ее можно бесплатно попробовать. А также расписали свой порядок работы:

«Письма с почты получает специальный человек (курьер), приносит секретарю, я забираю почту, т.к. занимаюсь реализацией и почти вся почта — акты от покупателей, все, что не мое — отдаю секретарю. Также у нас есть 1С документооборот, там согласовывает договоры, счета поставщиков, можно и покупателей. Файлы можно крепить. Но у нас сервер есть».

А вот еще вариант:

«Я работаю в особо крупном, регистрируется все: документооборот, жалобы, договоры, приказы, распоряжения. У всех свои допуски в программу. Цели и задачи. Все на каждом рабочем столе. Приходит документ — назначаются задачи. Исполнение отслеживается. Есть приказ о ведении документооборота. Есть приказ на хранение и архив».

Коллеги, а как у вас это устроено? Расскажите в комментариях.

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