📚 Как бухгалтерам вести документооборот и в каких программах?

Коллеги советуют общеизвестный Excel и 1С:Документооборот. А что еще можно посоветовать?
Спрашивает наш подписчик.
«Интересует, как в ваших компаниях выстроен документооборот. Например, секретарь/помощник забирает почту, курьерские доставки, регистрирует входящую корреспонденцию, передает ее в отделы/ответственным; присваивает номера исходящим письмам или вы сами их регистрируете?
В каких программах ведется реестр и нумерация?».
Еще в комментариях посоветовали программу «1С:Документооборот», ее можно бесплатно попробовать. А также расписали свой порядок работы:
«Письма с почты получает специальный человек (курьер), приносит секретарю, я забираю почту, т.к. занимаюсь реализацией и почти вся почта — акты от покупателей, все, что не мое — отдаю секретарю. Также у нас есть 1С документооборот, там согласовывает договоры, счета поставщиков, можно и покупателей. Файлы можно крепить. Но у нас сервер есть».
А вот еще вариант:
«Я работаю в особо крупном, регистрируется все: документооборот, жалобы, договоры, приказы, распоряжения. У всех свои допуски в программу. Цели и задачи. Все на каждом рабочем столе. Приходит документ — назначаются задачи. Исполнение отслеживается. Есть приказ о ведении документооборота. Есть приказ на хранение и архив».
Коллеги, а как у вас это устроено? Расскажите в комментариях.
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