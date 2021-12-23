СБИС продолжит поддерживать версию 2.4, но в ограниченном варианте. Но, если честно, СБИС всех запутал!

Люди до сих пор путаются, будет ли СБИС поддерживать локальную версию программы после 1 января.

Все началось с новости, что СБИС перестает поддержку оффлайн-версии программы для сдачи отчетности. Но после этого представители компании написали в редакцию «Клерка» письмо, что поддержка остается, актуальную версию можно скачать на сайте.

Однако до сих пор люди задают вопросы. В редакцию «Клерка» прилетело письмо:

«По сведениям с горячей линии СБИС и информации из открытых источников в информационной системе интернет ООО «Компания „Тензор“ с 01.01.2021 г. прекращает поддержку офлайн версии программы СБИС версии 2.4. В новостях „Клерка“ была информация, что на 2022 год поддержка программы продолжится. Прошу дать правдивую информацию по данной теме».

Мы сами позвонили на горячую линию СБИС. Оператор рассказал, что версию 2.4 нельзя скачать и установить, но поддержка продолжится и в 2022 году, только поддерживаться будут не все отчеты.

Какие отчеты будут поддерживать:

Это можно также посмотреть на сайте СБИС.Помощь.

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