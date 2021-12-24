❔❌На какие вопросы трудинспекторов работодателям разрешили не отвечать

В ходе плановой проверки трудинспекторы используют проверочные листы. В них содержатся вопросы с нормами трудового права. Однако некоторые из них морально устарели. Отвечать на такие неактуальные вопросы работодатели не должны.

Разъяснения дает Роструд в письме № ПГ/35358-6-1 от 03.12.2021.

Проверочные листы утверждены приказом Роструда № 655 от 10.11.2017.

Требования правил по охране труда, которые утратили силу, сейчас включены в проверочные листы, констатирует Роструд.

Трудинспектор в ходе проверки с 1 января 2021 года не вправе проверять исполнение требований правил по охране труда, утративших силу.

Кстати, скоро будут новые проверочные листы от Роструда. Проект уже опубликован.

Раньше проверочных листов было 132, теперь их будет только 75.

Приказ № 655 признают утратившим силу.