Как оптимизировать бухгалтерию в общепите и гостиничном бизнесе? Бесплатный вебинар

Работа бухгалтера в общепите и отельном бизнесе — особенно сложная. К примеру, она сочетает в себе учет производства готовых блюд, торговли и обслуживания.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как повысить эффективность работы бухгалтерии в HoreCa?». Он пройдет 27 декабря, начало в 11:00 по Москве.

На вебинаре обсудим:

складской учет в ресторане — зачем и как часто проводить инвентаризацию, как всегда иметь актуальные данные в учетной системе ресторана;

сбор первичной документации с контрагентов — как быстро собрать оригиналы документов и вычерки;

алкогольная декларация — как ее заполнять правильно и сдавать с первого раз;

Меркурий — как тратить меньше времени на гашение ВСД;

маркировка — как ресторану быть готовым и не получить штраф;

автоматизация — must have для выживания ресторана или мимолетный тренд.

Спикер — Алексей Андреев, старший менеджер корпоративных продаж DocsInBox.

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