Как оптимизировать бухгалтерию в общепите и гостиничном бизнесе? Бесплатный вебинар

Работа бухгалтера в общепите и отельном бизнесе — особенно сложная. К примеру, она сочетает в себе учет производства готовых блюд, торговли и обслуживания.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Как повысить эффективность работы бухгалтерии в HoreCa?». Он пройдет 27 декабря, начало в 11:00 по Москве.
На вебинаре обсудим:
- складской учет в ресторане — зачем и как часто проводить инвентаризацию, как всегда иметь актуальные данные в учетной системе ресторана;
- сбор первичной документации с контрагентов — как быстро собрать оригиналы документов и вычерки;
- алкогольная декларация — как ее заполнять правильно и сдавать с первого раз;
- Меркурий — как тратить меньше времени на гашение ВСД;
- маркировка — как ресторану быть готовым и не получить штраф;
- автоматизация — must have для выживания ресторана или мимолетный тренд.
Спикер — Алексей Андреев, старший менеджер корпоративных продаж DocsInBox.
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- Длительность 120 часов за 1 месяц
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