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Неотделимые улучшения в арендованное имущество облагаются НДС

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Рубрика НДС
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Если арендатор улучшил арендованное помещение так, что отделить эти улучшения невозможно, то их передача арендодателю является объектом налогообложения НДС.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-07-11/99211 от 07.12.2021.

Операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ, в том числе на безвозмездной основе, облагаются НДС.

В статье 146 НК есть норма по освобождению от НДС безвозмездной передачи ОС, но это работает, только если передача идет органам власти.

Передача неотделимых улучшений арендодателям от НДС не освобождается.

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