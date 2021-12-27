Вопрос, нужен ли трудовой договор с единственным учредителем-гендиректором — спорный. Но в данном случае ПФР настаивает, что гендиректор должен быть оформлен, и по нему нужно сдавать отчетность. Иначе компанию не ликвидируют.

Спрашивает наш подписчик.

«ООО на ОСНО. Проработало год, ничего не получилось. Ликвидируется. ПФР выдвигает претензии, что не сдавалась отчётность. Работников не было. Гендир, он же учредитель в штат не принят. Но это для ПФР не аргумент.

Говорят, раз в ЕГРЮЛ есть гендир, значит надо сдавать отчётность».

Вообще, вопрос спорный. Единственный учредитель и гендиректор не может заключить трудовой договор, по сути, сам с собой. На «Клерке» об этом уже писали.

В комментариях пишут, чтобы отчетность сдавали. Да, будут штрафы, но иначе компанию не ликвидируют.

Автор опасается, что потом будет претензия от трудинспекции, что гендира в штат не приняли, но ее успокоили, что ГИТ придет только по жалобе. А еще пишут:

«Не существует правового понятия „принять в штат“. Руководитель — работник, с работником должен быть заключён трудовой договор, в случае нарушения адм. ответственность. Если он не работал, а всё это время был в отпуске без сохранения зарплаты, то текущих выплат ему не должно было быть».