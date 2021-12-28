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Лишение премии может стать новым видом дисциплинарного взыскания

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Рубрика Трудовое право
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Чтобы защитить права работников, работодателям разрешат официально лишать их премии.

Такая норма содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму.

Сейчас есть три вида дисциплинарных взыскания:

  • замечание;
  • выговор;
  • увольнение.

Причем непонятно, где грань между замечанием и выговором, отмечает автор законопроекта, депутат от «СР» Михаил Делягин.

Сейчас лишать премии нельзя, но работодатели могут просто не начислить ее. И сотрудники не могут оспорить это. А дисциплинарное взыскание можно оспорить, и работодатели будут обязаны обосновывать депремирование.

Кроме того, планируется поменять норму о простое по вине работодателя, чтобы сотрудники не несли предпринимательские риски.

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