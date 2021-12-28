Лишение премии может стать новым видом дисциплинарного взыскания

Чтобы защитить права работников, работодателям разрешат официально лишать их премии.
Такая норма содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму.
Сейчас есть три вида дисциплинарных взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение.
Причем непонятно, где грань между замечанием и выговором, отмечает автор законопроекта, депутат от «СР» Михаил Делягин.
Сейчас лишать премии нельзя, но работодатели могут просто не начислить ее. И сотрудники не могут оспорить это. А дисциплинарное взыскание можно оспорить, и работодатели будут обязаны обосновывать депремирование.
Кроме того, планируется поменять норму о простое по вине работодателя, чтобы сотрудники не несли предпринимательские риски.
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