💸 У людей воруют персональные данные на Госуслугах и вешают на них кредиты

Мошенники получают доступ к аккаунту на Госуслугах и оформляют с него займы в микрофинансовых организациях. Люди узнают о долгах после звонков коллекторов.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на эксперта Людмилу Куровскую, директора Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде.

Так, в Центр обратился пострадавший, который внезапно узнал, что на нем висит несколько займов, которые он не брал.

Мошенники от его имени попросили оператора мобильной связи отключить номер сотового от сети. В течение часа, пока связь отсутствовала, они получили доступ к его аккаунту на Госуслугах, скопировали персональные данные, и создали поддельную цифровую копию его паспорта. А после направили запросы на оформление займов в 7 микрофинансовых организаций и получили деньги.

Потерпевший узнал о кредитах после звонков коллекторов. После он зашел на Госуслуги, чтобы запросить справки из Бюро кредитных долгов, откуда и узнал о суммах кредитов.

С сентября в Центр поступило 309 жалоб. Чаще всего страдают люди старшего возраста.

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