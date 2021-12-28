ФНС запретила инспекциям рассылать абсурдные и незаконные требования

ФНС пожурила территориальные инспекции по поводу законности содержания налоговых требований, которые они рассылают бизнесу. Дескать, нельзя же так.

Рассказали в телеграм-канале «Налоговый инспектор».

По словам автора канала, в ФНС «внезапно» узнали, что налоговики на местах рассылают всякие требования, содержание которых не всегда соответствует закону.

Например:

в требованиях не всегда указано мероприятие налогового контроля, в рамках которого оно выставлено;

не указываются сведения, позволяющие идентифицировать истребуемые документы или конкретную сделку;

выявлены вопиющие факты истребования документов, не имеющих отношения к предмету проверки;

истребуются документы, не подлежащие истребованию, а особенно по пункту 2 статьи 93.1 без указания конкретной сделки;

направляются требования в рамках проверок и со ссылкой на них по истечении срока их проведения.

Автор канала некоторые из них прокомментировал. Например, что форма требования, правовое обоснование и вид истребования зашиты в формы АИС Налог-3. Но в ФНС об этом, видимо, «забыли».

Заодно в письме сказано, что нельзя так с требованиями, потому что они порождают последствия для их получателей, вплоть до штрафов.

«По факту думаю, управления, не читая письмо, спустят его в инспекции, где его тоже прочитает от силы процентов 10 контрольщиков, которые уже после новогодних праздников забудут о его существовании» — пишет автор канала.

Письмо ФНС от 23.12.2021 № СД-4-2/18103@, в открытом доступе пока не появилось. Многим пригодится, когда придется отвечать на абсурдные требования.

На «Клерке» недавно писали, что ФНС другим подобным письмом запретила называть комиссии комиссиями. Хотя суть осталась та же.