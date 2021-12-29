Лже-сотрудники Роспотребнадзора предлагают оформить уголок потребителя за 3500 руб. Или грозят проблемами

В Хакасии работает группа мошенников, которые приходят в магазины под видом сотрудников Роспотребнадзора и предлагают купить печатную продукцию для оформления уголка потребителя за 3500 руб. В противном случае грозят проблемами при проверках.

Об этом сообщает местное управление Роспотребнадзора. И подчеркивает, что к данной деятельности не имеет никакого отношения.

«Обращаем внимание руководителей хозяйствующих субъектов, что данные действия носят незаконный характер. Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия не осуществляет каких-либо услуг на возмездной основе, в т.ч. продажу нормативно-правовых документов и выдачу сертификатов», — поясняют в пресс-службе ведомства.

Тем же, к кому такие люди приходили, рекомендуют обратиться в полицию.

По материалам «Шанс».