Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Лже-сотрудники Роспотребнадзора предлагают оформить уголок потребителя за 3500 руб. Или грозят проблемами

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Мошенничество
Версия для печати

В Хакасии работает группа мошенников, которые приходят в магазины под видом сотрудников Роспотребнадзора и предлагают купить печатную продукцию для оформления уголка потребителя за 3500 руб. В противном случае грозят проблемами при проверках.

Об этом сообщает местное управление Роспотребнадзора. И подчеркивает, что к данной деятельности не имеет никакого отношения.

«Обращаем внимание руководителей хозяйствующих субъектов, что данные действия носят незаконный характер. Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия не осуществляет каких-либо услуг на возмездной основе, в т.ч. продажу нормативно-правовых документов и выдачу сертификатов», — поясняют в пресс-службе ведомства.

Тем же, к кому такие люди приходили, рекомендуют обратиться в полицию.

По материалам «Шанс».

НДС – 2022

Лучший спикер в налоговой тематике Эльвира Митюкова 14 января подготовит вас к сдаче декларации и расскажет обо всех изменениях по НДС. На курсе повышения квалификации осталось 10 мест из 40. Поток ограничен, так как будет живое общение с преподавателем в прямом эфире. Успейте попасть в группу. Записаться>>>

Подборка полезных мероприятий

Разместить