Инспекторы считают, что, если договор с самозанятым возмездный, его заключили на длительный срок, а деньги по нему платят с определенной периодичностью — все, тут подмена трудовых отношений.

Рассказал эксперт Александр Погребс.

«Хочу поделится свежим примерчиком из „жизни самозанятых“. Мы уже привыкли, что идёт массовая кампания по проверке организаций, „запятнавших“ себя договорами с самозанятыми. Очередь дошла и до ИП. Вот один ИП делится Протоколом заседания рабочей встречи в ИФНС, где, в общем-то, то же самое, что и у организаций.

Но меня привлекла одна фраза из протокола, и я её приложу в картинке».

Качество картинки не очень, поэтому приводим, что там написано (стилистика и орфография оригинала):

«По результатам проведенного анализа деятельности ИП с учетом представленных документов, Управление усмотрело во взаимоотношениях ИП *** с самозанятыми лицами наличие признаков трудовых отношений, таких, как: заключенные договора имеют возмездный характер (производится оплата за труд);

договор заключен на длительный срок;

периодичность и системность выплат в пользу самозанятого. Таким образом, Управление полагает, что услуги по договорам о выполнении работ (оказании услуг), заключенные между ИП *** и самозанятыми гражданами, носят не гражданско-правовой, а трудовой характер, выплаты по названным договорам являются скрытой формой оплаты труда».

Как пишет дальше автор поста:

«Аргументы „железные“. Особенно о „возмездности договора“. И о том, что работы, услуги самозанятый выполняет сам.

Вот только договор с самозанятым — об оказании транспортных услуг. Самозанятый на своей Газели возит грузы по заданию ИП. Где они увидели тут трудовые отношения? Когда более внимательно посмотрел все материалы, я подумал, скорее о том, что эти договоры „липовые“, а сам ИП — техническое звено в схеме отмывания денег.

Но трудовых-то отношений здесь явно нет никаких!».

В комментариях к посту предположили, что у кого-то в инспекции план горит. Вот и трясут всех, кто «запятнал» свою репутацию работой с самозанятыми.